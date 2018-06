Cerimonia per i 30 anni della scomparsa di Saragat Mattarella cita Saragat: il volto della Repubblica sia umano

Saragat, eletto Presidente della Repubblica il 28 dicembre 1964

Condividi

La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte."Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ruolo del Parlamento e, nel discorso di insediamento quale presidente dell'Assemblea costituente, si coglie l'eco del radicamento di questa sua convinzione.Disse: 'Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani, dinanzi a voi le speranze di tutta la Nazione. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide'"."In queste parole -ha sottolineato Mattarella- troviamo diretta traccia della lotta contro la concezione di 'anarchia e statolatria' propria del fascismo, alla quale Saragat aveva dedicato tanta parte del suo impegno.