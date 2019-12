Messaggio di fine anno Mattarella: le istituzioni pubbliche devono favorire la coesione sociale "L'Italia ritrovi fiducia in se stessa". Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza della cultura della responsabilità. Occorre un forte impegno per l'occupazione e ridurre il divario tra Nord e Sud. Fiducia nei giovani e tutela dell'ambiente

Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che si è concluso un decennio segnato da una lunga crisi economica e da mutamenti impetuosi.Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza di guardare l'Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. Il nostro Paese è visto come uno dei punti di incontro dell'Europa con civiltà e culture di altri continenti, condizione che ha forgiato la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia e umanità.Nell'incontrare leader stranieri, ha affermato il Presidente, si registra una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione e una simpatia verso il nostro popolo. Questo non solo per l'arte e lo stile di vita, ma per la politica di pace, per la capacità di dialogo nel rispetto reciproco, per le missioni delle Forze armate per la stabilità e contro il terrorismo e per il valore delle nostre imprese. C'è una diffusa domanda di Italia.Al tempo stesso, vi sono problemi da non sottovalutare. In primo luogo, il lavoro che manca per tanti, poi forti diseguaglianze, alcune gravi crisi aziendali e l'esigenza di rilanciare il sistema produttivo. Ma possiamo risolvere questi problemi e svolgere un ruolo incisivo in Europa.L'Italia riscuote fiducia e questo deve indurci ad averne di più in noi stessi. Dobbiamo aver fiducia e impegnarci nel comune interesse. C'è un'Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare. Vanno create le condizioni che consentano a tutte le risorse che disponiamo di emergere, con spirito di reciproca solidarietà.Il capo dello Stato ha poi sottolineato che è necessario ridurre il divario tra Nord e Sud, che frena le potenzialità di sviluppo.Per promuovere fiducia è decisivo il funzionamento delle pubbliche istituzioni che devono alimentarla, favorendo la coesione sociale. Questo con decisioni efficaci e tempestive sui temi della vita concreta dei cittadini. La democrazia si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza, ed è importante sviluppare sempre di più una cultura della responsabilità che riguarda tutti: formazioni politiche, cittadini, imprese, corpi intermedi e associazioni.La cultura della responsabilità è il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi su cui si fonda la Repubblica. La fiducia va trasmessa ai giovani, ai quali viene chiesta responsabilità, ma a cui dobbiamo al contempo affidare responsabilità. Le nuove generazioni comprendono meglio la dimensione globale e l'interdipendenza del mondo. In particolare, hanno la percezione che i cambiamenti climatici sono tema serissimo che non ammette rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali sono anche opportunità di sviluppo e creazione di posti di lavoro.Mattarella ha poi ricordato le popolazioni delle città minacciate, come Venezia, i territori colpiti da sismi o alluvioni, sottolineando come sia fondamentale la tutela dell'ambiente.Il capo dello Stato ha evidenziato come gli squilibri demografici si siano spostati verso l'età avanzata. Ciò impone più cura e attenzione verso gli anziani. Al tempo stesso, occorre investire molto sui giovani, dare loro fiducia ed evitare il loro esodo verso l'estero. Va favorito il formarsi di nuove famiglie, ricordando come sulle famiglie gravi il peso maggiore degli squilibri sociali.Fornire sostegno alle famiglie vuol dire fare in modo che possano realizzare i loro progetti di vita. E i valori della famiglia, diffondendosi nella società, ne rafforzano il senso civico. E' una virtù da coltivare quella del civismo, del rispetto delle esigenze degli altri e della cosa pubblica. Questo argina aggressività, prepotenze e lacerazioni delle regole della convivenza.Il presidente ha ricordato che l'Italia vera è quella dell'altruismo e del dovere, rievocando la figura del sindaco di Rocca di Papa, che ha sacrificato la vita per salvare i dipendenti del Municipio con l'edificio colpito da un incendio.Il senso civico e il senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social, che a volte diventa strumento per denigrare, anche deformando i fatti, con la diffusione di notizie false.Mattarella ha quindi ricordato le varie componenti del mondo della cultura, un patrimonio inestimabile di idee ed energie che deve essere disponibile per tutti. Questo deve essere raccontato e condiviso, e ciò assegna un ruolo fondamentale ai media, e in particolare al servizio pubblico. Servono preparazione e competenze. Il Presidente ha poi rivolto un saluto al Papa, che esercita il suo magistero con saggezza e coraggio, agli italiani all'estero e alle Forze armate.Il presidente ha infine voluto ricordare l'astronauta Luca Parmitano, primo italiano al comando della Stazione spaziale internazionale, sottolineando l'impegno nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio. Parmitano, ha detto Mattarella, mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere. Ed è questo l'augurio che il capo dello Stato rivolge agli italiani.