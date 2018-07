Sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Mattarella ha firmato il "Decreto dignità" Il testo ora all'esame di Camera e Senato, che hanno 60 giorni per votarlo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato - a quanto si apprende - il testo del decreto dignità. Il provvedimento è dunque pronto per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e per l'invio alle Camere, che dovranno esaminarlo entro sessanta giorni.Il decreto dignità è "un decreto sbagliato che toglie lavoro anzichè crearlo". Lo afferma il presidente di Rete Imprese Italia, Daniele Vaccarino, secondo cui "la pur lodevole esclusione della reintroduzione delle causali nei contratti stagionali a tempo determinato non è sufficiente a modificare il nostro giudizio". "Adesso ci aspettiamo la reintroduzione dei voucher, ottimo strumento improvvidamente cancellato in passato, e confidiamo che il Parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo delle imprese e voglia realizzarle".