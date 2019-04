"Roma e Parigi troveranno accordo su estradizioni" Mattarella: "Il vento del sovranismo non minaccia l'esistenza dell'Europa" Tanti i temi europei trattati da Sergio Mattarella, nell'intervista rilasciata a Richard Heuzé, e pubblicata da Politique Internationale con il titolo "Francia-Italia: una relazione indistruttibile"

Condividi