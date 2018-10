Il monito del Quirinale Mattarella: inaccettabile diffondere credenze anti-scientifiche

Condividi

E' "inaccettabile" che si diffondano "credenze anti-scientifiche" che inducono comportamenti autolesionisti. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, celebra al Quirinale 'I giorni della ricerca' e torna a bacchettare la diffusione di dottrine contrarie alle evidenze scientifiche. "Le conoscenze sono fondamentali. Ed è importante che si diffondano, che si innalzi insomma il patrimonio di cultura condivisa" ha affermato."Nel tempo della comunicazione immediata e delle connessioni crescenti, è inaccettabile che, accanto alle tante informazioni liberamente disponibili, si diffondano anche credenze anti-scientifiche e illogiche congetture che inducono a comportamenti autolesionisti. La scienza medica, la ricerca, l'esperienza maturata nel tempo aiuta non solo il singolo individuo, ma la comunità nel suo insieme a prevenire malattie e conseguenze pericolose, in primo luogo sulla vita dei bambini. Agire con responsabilità per proteggere la comunità - e dunque il diritto alla salute - è un dovere a cui non è legittimo derogare".Per il capo dello Stato "la ricerca, in realtà, sfida la società perché alzi il suo grado di consapevolezza e di responsabilità comune".