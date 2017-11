Quirinale Mattarella nomina 30 nuovi Cavalieri: dalla miss sfregiata alla poliziotta

Trenta eroi civili: dall'insegnante che presta servizio nelle sezioni scolastiche ospedaliere, il dirigente in pensione che accetta di collaborare con il ministero dell'Istruzione per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nelle zone colpite dal terremoto. Gli imprenditori che sostengono un loro dipendente malato privo di copertura previdenziale, il volontario che ha supportato gli emigranti italiani in Germania favorendone l'integrazione. I funzionari di Polizia in prima linea contro le violenze alle donne, i connazionali che scelgono di impegnarsi per l'assistenza alle popolazioni delle zone sotto sviluppate dell'Africa. Sono alcuni dei cittadini esempio di impegno civile e dedizione al bene comune, ai quali anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto conferire, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana (Omri).Come Gessica Notaro, 28 anni, la ragazza che sfilava in passerella a Miss Italia, e che un giorno dello scorso gennaio il suo ex sfregiò con l'acido per tentare di cancellare per sempre quella bellezza. Il presidente l'ha decorata con l'Omri, Cavaliere al merito della Repubblica italiana, per il "coraggio e la determinazione con cui offre la propria testimonianza di vittima e il suo impegno sul tema del contrasto alle violenze di genere".Un altro dei nuovi Cavalieri è Teresa Di Francesco, 43 anni, di Caserta, unica donna del team Usar (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco, la squadra specializzata nei salvataggi sotto le macerie. In azione a Rigopiano, nell'albergo travolto dalla valanga, e poi a Casamicciola dove per tutta la notte ha parlato con Ciro e il fratellino Mattias prigionieri nella casa crollata per il terremoto, salvandoli. Tra i componenti delle Forze dell'Ordine, Francesca Romana Capaldo, vicequestore del Servizio centrale operativo della Polizia, da alcuni anni impegnata nell'attività di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, ha guidato la squadra che ha portato all'arresto dei responsabili degli stupri avvenuti a Rimini a fine agosto scorso, lavorando in tandem con la collega della Mobile Roberta Rizzo.Premiata anche la donna vittima di bullismo e cyberbullismo, come Ilaria Bidini, 32 anni, che ad Arezzo da bersaglio si è trasformata in battagliera combattente contro i cyber-bulli. Barbara Burioli, 48 anni, e Rocco De Lucia, 50, titolari della Siropack di Cesenatico che da 10 anni assistono in fabbrica un loro dipendente malato e spesso costretto ad assentarsi. C'è Claudio Dutto, 63 anni, di Riva del Garda, che in Kenya cura gratis i bambini in un studio dentistico, e Gaetano Fuso, 41 anni, di Calimera (Lecce) che si è inventato una terrazza sul mare per accogliere i malati di Sla. O le insegnanti di Amatrice, come Maria Rita Pitoni, 57 anni, che fra baracche e tendopoli continuato ogni giorno a portare a scuola i ragazzi.