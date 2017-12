Il premier al Colle Mattarella scioglie Camere stasera, consiglio dei ministri decide data elezioni

Conto alla rovescia verso le elezioni: secondo quanto si apprende in ambienti politici, il Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo aver visto informalmente il premier Paolo Gentiloni, riceverà nel pomeriggio, separatamente, i presidenti delle Camere, quindi ci sarà il passo dello scioglimento del Parlamento il cui decreto sarà contro-firmato dal presidente del Consiglio, con un nuovo rapido passaggio al Colle prima del consiglio dei ministri previsto per questa sera che darà il via libera ai decreti elettorali e indicherà la data delle elezioni, presumibilmente il 4 marzo. Gentiloni salirà ancora una volta al Colle per far controfirmare i decreti elettorali al presidente della Repubblica.