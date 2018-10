Messaggio all'assemblea di Assolombarda Mattarella: segnali di tensione pesano sulla fiducia, la politica sia responsabile

Sergio Mattarella lancia un richiamo al senso di responsabilità della politica in un messaggio inviato in occasione dell'assemblea di Assolombarda. "Il rallentamento del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche rischiano di pesare sulla fiducia", scrive il presidente della Repubblica. "È indispensabile uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide", aggiunge. "Servono un dialogo costruttivo e un alto senso di responsabilità da parte della politica, delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e della società civile per scelte consapevoli con una visione di lungo termine nell'interesse collettivo"."Ci riconosciamo con totale convinzione nell'infaticabile opera quotidiana che svolge in questi difficili mesi il capo dello Stato Sergio Mattarella", dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, secondo il quale "è il linguaggio compulsivo della comunicazione pubblica il primo elemento che alimenta le paure per sfruttarle a fini di consenso". "È questa generale mancanza di responsabilità a travolgere la fiducia verso le istituzioni, che sono il nerbo della Repubblica, come ha detto il Capo dello Stato. Dobbiamo dirlo con forza, se siamo arrivati al 4 marzo e se da allora non cessano toni e argomenti che dividono formalmente la società italiana, il primo dovere dei ceti dirigenti è quello di ripristinare il linguaggio della civiltà".