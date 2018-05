La crisi di governo Matteo Salvini a Radioanch'io Rai: "Lo spread sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" "Impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella" afferma il leader della Lega che guarda già al voto: "Vedremo, abbiamo lavorato bene" commenta a proposito di una possibile alleanza coi 5S. E Forza Italia? "Mi hanno vomitato addosso, ci devo pensare"

Nel giorno che dovrebbe vedere il varo del governo Cottarelli dai mercati arrivano segnali allarmanti, con lo spread che torna a livelli che non si vedena da oltre 4 anni.Nessuna alleanza con chi non vuole cambiare le regole europee, è il messaggio che intervistato da Radioanch'io su Radio1 Rai Matteo Salvini manda a Forza Italia, dicendo che gli piacerebbe ricandidare Savona, Sapelli e Conte. E definisce 'fesserie da regime' la tesi secondo cui lui per primo non volesse andare al governo. Renzi intanto vede in vista delle elezioni 'un fronte ampio contro gli sfascisti guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd', e dice di voler giocare una partita da mediano."Mi viene il dubbio che qualcuno non volesse far partire questo governo a prescindere". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io."Fesserie". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e andare al voto. "In queste ultime settimane - ha aggiunto- il 90% dei media ha attaccato questo governo prima che nascesse. Roba da regime".Un'allenza con il M5S alle prossime elezioni o un naturale corso con Fi? "Dipende dai programmi. Se per ridurre le tasse, tornare a controllare i confini e tornare a dare dignita' al Paese chi si allea con me deve convergere sulla necessita' di rivedere le regole europee. Non posso allearmi con chi mi dice che l'Europa va bene cosi'". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a Radio Anch'io su Radio1 Rai. Ricandidare il professore Savona? "A me piacerebbe moltissimo perche e' una persona di spessore, rigore morale e idee chiare. Non saremmo andati in Europa a fare casino, ma a dire 'siamo l'Italia'. Non so se dopo le traversie di queste settimane avra' voglia di rimettersi in gioco o meno, per me sarebbe positivo. Glielo chiedero'", ha detto Salvini."Candidare Paolo Savona? A me piacerebbe moltissimo. Ho incontrato una persona di spessore. Non so se dopo le traversie di questi giorni avrebbe voglia di rimettersi in gioco. Di certo glielo chiedero'". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio anch'io.