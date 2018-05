La crisi di governo Matteo Salvini avverte Berlusconi: "Se Forza Italia vota Cottarelli addio alleanza di Centrodestra" Sulla messa in stato d'accusa del Presidente ipotizzata dal MoVimento 5 Stelle Salvini prende tempo. "Io le cose le faccio se ho elementi concreti, al momento non li ho: devo vedere, devo studiare", dice

Condividi

Se Forza Italia e Berlusconi votano o si astengono sul governo Cottarelli, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital. "Ieri - ha aggiunto - non ho parlato con Berlusconi, ma ho letto il suo comunicato in cui dice 'viva viva i risparmi degli italiani sono in sicurezza'. Se in fondo non ci fosse stata la firma di Berlusconi, sembrava un comunicato di Renzi o Martina. Adesso arriva Cottarelli e vediamo se l'alleanza regge"."Non faccio polemiche personali, il presidente Mattarella e' stato gentile e formalmente ineccepibile, critico la sostanza. Contesto da capo a fondo il ruolo che si e' ritagliato, si e' dimostrato un arbitro parziale".Sulla messa in stato d'accusa del Presidente ipotizzata dal MoVimento 5 Stelle Salvini prende tempo. "Io le cose le faccio se ho elementi concreti, al momento non li ho: devo vedere, devo studiare", dice"Ci vuole mente fredda certe cose non si lanciano sull'onda della rabbia. Io non mi metto a parlare di impeachment che è materia per giuristi e costituzionalisti".