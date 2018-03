La Lega commenta Matteo Salvini: "La Lega al Governo con l’alleanza di centrodestra. Nessun asse con M5S" Il leader leghista nel primo intervento dopo le elezioni ribadisce che manterrà gli impegni presi in campagna elettorale e rivendica il ruolo di principale vincitore

#elezioni2018, @matteosalvinimi: “Parlo con tutti. Ma non appoggeremo governi di scopo. Non cambio squadra a partita in corso” @RaiNews pic.twitter.com/PYPnPasS4t — Paolo Maggioni (@paolomaggioni) 5 marzo 2018

Parla da vincitore Matteo Salvini, all’indomani del voto che vede la Lega da lui guidata sfiorare al momento il 18% a livello nazionale, e conferma che manterrà gli impegni presi nell’alleanza di centrodestra, rivendicando il ruolo di guida della coalizione e di soggetto che è cresciuto di più, anche oltre il Movimento 5 Stelle, essendo “partito dal 4%”, Nel suo intervento dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano,, il leader leghista ha quindi parlato della “squadra con cui ragionare e governare”, che è quella di centrodestra", ribadendo di essere uno "che mantiene la parola data e l'impegno preso”.Attacco anche all'euro, con la moneta unica che per Salvini sarebbe "una scelta sbagliata" e una valuta "destinata a finire", mentre "i mercati" non avrebbero nulla da temere. "Tasse più basse e giustizia più veloce stimoleranno investimenti e crescita". Salvini afferma che si tratta di una “vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità”, con milioni di italiani che “hanno chiesto di prendere per mano il paese e liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza”. Un voto che il candidato premier della Lega vede “un voto per il futuro, gli italiani hanno premiato il futuro”, e ribadisce che il suo partito è il vero vincitore di queste consultazioni, pur facendo “i complimenti” ai Cinque stelle, visto che sarebbe passato “dal 4 al 18%”.