Si parte con la prova di italiano Maturità, esami al via. C'è il Giardino dei Finzi Contini di Bassani tra le tracce della prima prova Tra le tracce anche la cooperazione internazionale per il tema storico, con particolare riferimento all'opera e al pensiero di Alcide De Gasperi e di Aldo Moro. Un'altra traccia interroga invece sui volti della solitudine per il componimento di arte

Ci siamo, l'esame tanto atteso è cominciato. Per 500mila studenti è arrivato il momento di affrontare la prima prova della maturità 2018 e - appena arrivato dal Ministero il codice per aprire il plico telematico - è iniziata anche la lettura delle tracce.Giorgio Bassani con 'Il giardino dei Finzi Contini' per l'analisi del testo; Masse e propaganda per ambito storico politico; il dibattito bioetico sulla clonazione per l'ambito tecnico scientifico; Alcide De Gasperi e Aldo Moro sull'Europa per il tema storico; il principio di ugualianza nella Costituzione per il tema generale; i diversi volti della solitudine in arte e letteratura per l'ambito artistico-letterario; per l'ambito socio-economico creativita' e immaginazione. Sono questi, secondo le prime indiscrezioni, gli argomenti usciti per la prima prova dell'esame di maturita'.Domani, giovedì 21 giugno alle 8.30, la seconda prova, che si svolgerà tra le quattro e le otto ore in base agli indirizzi, sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, estimo per l'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni. E ancora: progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione, lingua inglese per il turistico, meccanica macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, meccatronica, energia, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, tecniche della danza al liceo coreutico, discipline artistiche all'artistico.Dopo una pausa di tre giorni, lunedì 25 giugno alle 8.30 sarà la volta della terza prova, il quizzone giunto quest'anno alla fine della sua breve vita (fu introdotto nel 1997 dall'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer). Dal prossimo anno la terza prova sarà infatti abolita dagli scritti grazie all'ultima riforma dell'esame, che inserisce, però, il conseguimento di una prova Invalsi nel corso dell'anno scolastico come requisito di ammissione.Per gli esami orali data e calendario saranno decisi da ciascuna scuola. Si procederà come di consueto in ordine alfabetico partendo dalla lettera sorteggiata nel corso della prima prova.