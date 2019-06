ITALIA

2019/06/24 08:24

C'è il colloquio con la Commissione Maturità, oggi gli orali per 520mila studenti, da ultimo test scompare tesina, arrivano le tre buste Al via tra oggi e domani gli orali della nuova Maturità per 520mila studenti. Addio alla tesina, che fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un argomento scelto da loro. Debuttano invece le 3 buste con i temi su cui affrontare il colloquio con la commissione, che assegnerà in questo ultimo test un massimo di 20 punti.

Foto d'archivio Prova doppia di maturità. Da Tacito e Plutarco. Poi il selfie, il condensatore, lo sbarco sulla Luna

Prova doppia di maturità. Da Tacito e Plutarco. Poi il selfie, il condensatore, lo sbarco sulla Luna Maturità: Ungaretti, Stajano e Sciascia. Ma anche Dalla Chiesa e Bartali per il tema di italiano

Maturità: Ungaretti, Stajano e Sciascia. Ma anche Dalla Chiesa e Bartali per il tema di italiano Maturità 2019, sul sito del ministero i nomi dei commissari esterni Condividi Cominciano questa mattina gli orali degli esami di maturità per gli studenti italiani. Dopo prima e seconda prova, che si sono svolte rispettivamente mercoledì e giovedì scorsi, oggi è la volta del colloquio orale. La novità di quest'anno sono le tre buste mentre tramonta la tanto 'amata' tesina.



L'argomento della busta, scelta dal candidato tra le tre offerte dalla commissione, costituirà lo spunto per avviare il colloquio interdisciplinare. La busta potrà contenere anche un'immagine, un quadro o una poesia, come ha spiegato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, e non saranno proposti argomenti che non sono stati toccati dal programma.



La commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte.



Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di 'Cittadinanza e Costituzione'. La commissione dovrà comunque tenere conto di quanto indicheranno i docenti nel documento di classe che sarà consegnato ai commissari con il percorso effettivamente svolto. Cominciano questa mattina gli orali degli esami di maturità per gli studenti italiani. Dopo prima e seconda prova, che si sono svolte rispettivamente mercoledì e giovedì scorsi, oggi è la volta del colloquio orale. La novità di quest'anno sono le tre buste mentre tramonta la tanto 'amata' tesina.L'argomento della busta, scelta dal candidato tra le tre offerte dalla commissione, costituirà lo spunto per avviare il colloquio interdisciplinare. La busta potrà contenere anche un'immagine, un quadro o una poesia, come ha spiegato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, e non saranno proposti argomenti che non sono stati toccati dal programma.La commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte.Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di 'Cittadinanza e Costituzione'. La commissione dovrà comunque tenere conto di quanto indicheranno i docenti nel documento di classe che sarà consegnato ai commissari con il percorso effettivamente svolto.

Condividi