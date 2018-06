L'esame Maturità, al Classico la versione di greco è un testo tratto dall'Etica Nicomachea di Aristotele Allo Scientifico una prova riguarda il funzionamento di una macchina adoperata per la produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Il secondo problema riguarda lo studio di una funzione. La prova di oggi durerà tra le quattro e le otto ore in base agli indirizzi

È il giorno della seconda prova per 500mila studenti che affrontano l'esame di maturità. Sarebbe di Aristotele la versione di greco sottoposta questa mattina ai maturandi. Il brano da tradurre e' tratto dall'Etica Nicomachea, una raccolta di appunti del filosofo greco, considerato il primo trattato sull'etica come argomento filosofico specifico.Uno delle due prove di matematica della maturita' per i licei scientifici (quella pratica) riguarda il funzionamento di una macchina adoperata per la produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Il secondo problema proposto questa mattina ai maturandi dei licei scientifici riguarda lo studio di una funzione.Proseguono le indiscrezioni sulle tracce proposte nei vari indirizzi di studio per la seconda prova scritta. Secondo il sito Skuola.net al liceo delle Scienze umane esce la traccia: "diritti umani e e principi democratici". Nella prova un brano di Conrad P. Kottak da "Antropologia culturale" e di Chiosso da "I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione".La prova di oggi durerà tra le quattro e le otto ore in base agli indirizzi, sulle materie estratte dal ministero lo scorso gennaio: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera 1 al linguistico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, estimo per l'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni. E ancora: progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione, lingua inglese per il turistico, meccanica macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, meccatronica, energia, teoria, analisi e composizione al liceo musicale, tecniche della danza al liceo coreutico, discipline artistiche all'artistico.Dopo una pausa di tre giorni, lunedì 25 giugno alle 8.30 sarà la volta della terza prova, il quizzone giunto quest'anno alla fine della sua breve vita (fu introdotto nel 1997 dall'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer). Dal prossimo anno la terza prova sarà infatti abolita dagli scritti grazie all'ultima riforma dell'esame, che inserisce, però, il conseguimento di una prova Invalsi nel corso dell'anno scolastico come requisito di ammissione.Per gli esami orali data e calendario saranno decisi da ciascuna scuola. Si procederà come di consueto in ordine alfabetico partendo dalla lettera sorteggiata nel corso della prima prova.