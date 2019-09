SPORT

Calcio Mauro Icardi in partenza per Parigi: trasferito al PSG

Mauro Icardi fa causa all'Inter: "Un milione e mezzo di euro e reintegro nella parte tattica"



Icardi ha raggiunto l'aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara, dopo che avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l'Inter e il trasferimento al PSG.



L'attaccante argentino dovrebbe trasferirsi a Parigi con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto per un totale di 70 milioni (5 per il prestito, 65 per l'eventuale riscatto non obbligatorio). La trattativa era vincolata al rinnovo contrattuale di Icardi con il club nerazzurro. Mauro Icardi è in viaggio verso Parigi. L'attaccante argentino parte con un volo privato da Malpensa. Nel pomeriggio svolgerà le visite mediche, poi sarà un giocatore del PSG. Secondo i media francesi, Icardi andrà al Paris Saint Germain con la formula del prestito con opzione per l'acquisto.Icardi ha raggiunto l'aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara, dopo che avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l'Inter e il trasferimento al PSG.L'attaccante argentino dovrebbe trasferirsi a Parigi con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto per un totale di 70 milioni (5 per il prestito, 65 per l'eventuale riscatto non obbligatorio). La trattativa era vincolata al rinnovo contrattuale di Icardi con il club nerazzurro.

