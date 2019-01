Bufera a Berlino Media Germania: autorità sapevano da settimane di attacco hacker, ma non informarono polizia

Le autorità per la sicurezza informatica della Germania sono sotto accusa, dopo che è emerso che sapevano da settimane dell'attacco che ha portato alla pubblicazione dei dati di centinaia di politici ma non hanno informato la polizia.Lo riferiscono i media tedeschi, mentre non è chiaro chi sia all'origine della violazione informatica. Contatti, chat private, informazioni su carte di credito di partiti di ogni schieramento politico sono stati diffusi su Twitter, fatta eccezione per il partito d'estrema destra AfD.Secondo Dpa e Bild, l'agenzia per la sicurezza informatica Bsi era a conoscenza del furto di dati da dicembre.