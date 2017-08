Calciomercato Media francesi: "City pronto a pagare 300 milioni per Messi" Sarebbe di certo l'acquisto più costoso della storia del calcio

"Il Manchester City sarebbe pronto a pagare la clausola di 300 milioni di Messi". La rivelazione choc, che arriva dalla Francia e magari sarà solo un rumor estivo, arriva da Canal Plus e Eurosport, poi rimbalzata in Spagna.Secondo i media i Citizens di Pep Guardiola e dello sceicco Khaldoon Al Mubarak, il quale nei giorni scorsi aveva annunciato che entro la fine del mercato avrebbe messo a segno il colpo più costoso della storia del club, sarebbe pronto a versare al Barcellona i 300 milioni necessari a pagare la clausola. Quello che allarma i tifosi Blaugrana è anche il fatto che il rinnovo di Messi, dato per fatto oltre un mese fa con tanto di comunicato da parte del club, non è stato ancora firmato.Sarebbe di certo l'acquisto più costoso della storia del calcio e supererebbe di gran lunga i 222 milioni di euro pagati dal Paris Saint Germain per prendere Neymar sempre al Barça. Il tutto, secondo i media francesi, dovrebbe avvenire entro la fine di questa finestra di mercato, ovvero entro il 31 agosto.