Il conflitto Media libici: primi soldati turchi morti in battaglia Di Maio a Bruxelles per il vertice dei ministri degli Esteri dell'Unione europea: Ue parli con una sola voce, bisogna fermare ogni tipo di interferenza esterna e la vendita di armi in Libia

Primi morti in Libia per la Turchia: secondo il quotidiano Al Arab, tre soldati di Ankara hanno perso la vita e altri sei sono rimasti feriti. I corpi sono stati portati all'aeroporto di Misurata per essere rimpatriati, mentre i feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Nalut, a 270 km da Tripoli.Truppe turche sono dispiegate in Libia a sostegno del governo internazionalmente riconosciuto di Fayez al-Serraj contro le forze del generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, che da aprile assedia Tripoli."Appena arrivato a Bruxelles, per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Discuteremo, tra le altre cose, di Iran/Iraq e Libia, su cui continuiamo a chiedere che l'Ue parli con una sola voce. Bisogna fermare ogni tipo di interferenza esterna". Così il ministro degli Esteri Luigi di Maio in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Per il capo della diplomazia italiana, "bisogna bloccare la vendita di armi" in Libia dove "l'unica strada è il dialogo. Non esiste una risposta militare"."Promuoviamo un cessate il fuoco efficace e un embargo sulle armi degno di questo nome", seguito da "un processo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite": lo chiede il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, arrivando al Consiglio Esteri a Bruxelles. "Se non riusciremo a trovare una soluzione politica a breve, allora la Libia diventerà una nuova Siria, motivo per cui abbiamo iniziato il processo di Berlino", ha sottolineato Maas, spiegando che domani volerà a Mosca con Angela Merkel per parlare con il presidente russo Putin.