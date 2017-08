Apre 28esima edizione Meeting Rimini e le eredità da riguadagnare. Papa: non possiamo guardare realtà dal balcone o in tv All'insegna di maggiori misure di sicurezza per una settimana la Fiera di Rimini diventa la capitale estiva del dibattito politico. Quest'anno, a ispirare gli organizzatori del Meeting è una frase del Faust di Goethe: "Quello che tu erediti dai tuoi padri riguadagnatelo, per possederlo".

Condividi

Si apre all'insegna di maggiori misure di sicurezza la 28esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Controlli con nuovi metal detector e scanner e all'esterno dissuasori stradali in cemento antisfondamento e una visibile presenza di forze dell'ordine, anche con giubbetto antiproiettile e armi automatiche, ma il clima è sereno, con visitatori, relatori e volontari che lavorano come di consueto. All'interno controlli dei carabinieri effettuati anche con cani addestrati alla segnalazione di esplosivo. Con circa 100mila ingressi al giorno, i disagi per le maggiori misure di sicurezza sono contenuti e il Meeting si è aperto con la celebrazione della Santa Messa da parte del vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi.L'Italia che verrà, difficili dossier immigrazione e terrorismo, l'Europa e la sfida del rilancio dell'economia, i giovani e il lavoro. Tanti i temi che saranno affrontati. . 'Manifesto' dell'edizione è l'immagine di un albero, radicato a terra nelle solide radici e slanciato nella fantasia variopinta dei suoi rami e avrà come punto di partenza la frase tratta dal Faust di Goethe 'Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo', ma mette al centro del dibattito il futuro.Occorre "non lasciarsi spaventare da fatiche e sofferenze, che fanno parte del cammino. Non ci concesso guardare la realtà dal balcone, non possiamo rimanere comodamente seduti sul divano a vedere il mondo che passa davanti a noi in tv. Solo riguadagnando il vero, il bello e il buono che i nostri padri ci hanno consegnato, potremo vivere come un'opportunità il cambiamento d'epoca in cui siamo immersi, come occasione per comunicare in modo convincente agli uomini la gioia del Vangelo". Il Papa invia un messaggio forte al Meeting: "C'è una malattia che può colpire i battezzati", l' "alzheimer spirituale", afferma, "consiste nel dimenticare la storia del nostro rapporto personale con Dio, quel primo Amore che ci ha conquistati fino a farci suoi. Se diventiamo 'smemorati' del nostro incontro con il Signore, non siamo più sicuri di niente; allora ci assale la paura che blocca ogni nostro movimento"."Non abbiamo spazi da difendere perchè l'amore di Cristo non conosce frontiere invalicabili": E' quanto si legge nel messaggio - "Uno dei limiti delle società attuali - prosegue il Papa - di avere poca memoria, di liquidare come un fardello inutile e pesante ci che ci ha preceduto. Ma questo ha delle conseguenze gravi. Pensiamo all'educazione: come possiamo sperare di far crescere le nuove generazioni senza memoria? E come pensare di edificare il futuro senza prendere posizione riguardo alla storia che ha generato il nostro presente? Come cristiani non coltiviamo alcun ripiegamento nostalgico su un passato che non c'è più. Guardiamo piuttosto in avanti fiduciosi. Non abbiamo spazi da difendere perchè l'amore di Cristo non conosce frontiere invalicabili. Viviamo in un tempo favorevole per una Chiesa in uscita, ma una Chiesa ricca di memoria".