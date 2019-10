Questa sera l'intervista esclusiva sul canale britannico ITV Meghan Markle: "Nessuno mi ha mai chiesto come sto" "Esisto, non vivo" dice la duchessa del Sussex in una lunga e intensa intervista con il giornalista Tom Bradby, che ha raccontato la coppia da un nuovo punto di vista. Ne emerge un Harry estremamente protettivo e terrorizzato dal fatto che la storia di Diana possa ripetersi

"Esisto, non vivo", mentre lotto con le pressioni della vita di corte e dei media. E' Meghan Markle a descrivere così la sua vita da quando è diventata la duchessa del Sussex. Lo fa in una lunga e intensa intervista realizzata da Tom Bradby, che andrà in onda questa sera sul canale britannico ITV all'interno del documentario "Harry e Meghan: viaggio in Africa". Una finestra sul loro viaggio nell'Africa meridionale. Il primo viaggio di una coppia "vulnerabile e ferita".

Venerdì è stato pubblicato sul web un estratto dell'intervista. E Meghan, che ammette ‌di non stare bene, ha ricevuto il sostegno degli utenti di twitter. Nel giro di un'ora, #WeLoveYouMeghan è diventato primo nei trend topics del social media.

Nell'ultimo anno la coppia è stata costantemente sotto la lente di ingrandimento. E' stata accusata di arroganza e superbia. Nel documentario, Harry esprime il desiderio di lasciare il Regno Unito (riconoscendo che è cosa impossibile), e descrive Città del Capo come "un posto fantastico dove avere una base. Ma non so come potremmo essere utili a risolvere i tanti problemi che ci sono". Quello che sottolinea Bradby è come il principe sia convinto che la madre Diana sia morta per colpa della stampa. E sia seriamente preoccupato che a Meghan possa accadere la stessa cosa.





Quando alla duchessa è stato chiesto dell'impatto del controllo pubblico sulla sua "salute fisica e mentale" e di come Harry sia "protettivo" nei suoi confronti, lei ha risposto: "Guarda, qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, diventa incredibilmente vulnerabile...e poi quando hai un figlio, sai ...come donna, è molto". "Quindi la risposta corretta è che lei non sta proprio bene..." dice il giornalista. E lei, visibilmente turbata, risponde: "Sì. Grazie per avermelo chiesto, perché nessuno mi ha mai chiesto come sto".