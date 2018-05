Ospite a Che Tempo che fa Meloni: "FdI non farà parte per scelta di un governo dei Cinque Stelle" "Salvini e Di Maio non hanno condiviso nulla con noi" dice la leader di Fratelli d'Italia. "A Palazzo Chigi ci sarà l'avatar di Di Maio". Il centrodestra? "Non gode di ottima salute"

Condividi

"Mi corre l'obbligo di segnalare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti. Noi non abbiamo mai condiviso il lavoro che veniva fatto. Non che Salvini o Di Maio abbiano mai dialogato con noi sul programma o su chi dovesse essere il premier, che per noi deve essere di centrodestra e invece mi pare che si vada in senso opposto. Fdi non farà parte per scelta di un governo dei Cinque Stelle".

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni così replica, ospite a Che Tempo che fa, alle dichiarazioni di Matteo Salvini che oggi ha detto che gli piacerebbe avere FdI nel governo. E non è affatto scontato che il partito di Meloni dia la fiducia all'Esecutivo M5S-Lega: "Io aspetto di avere tutti gli elementi e appena li avremo sceglieremo come votare" afferma. Resta però un punto fermo: "Faremo del nostro meglio per mantenere l'unità".



"Il centrodestra non gode di ottima salute"

"E' ovvio che io avrei voluto un altro scenario- commenta poi alla domanda se l'accordo Lega-M5s indebolisca la coalizione. "Faremo del nostro meglio per mantenere l'unità, però io avrei voluto vedere un'altra cosa, sicuramente il centrodestra non gode di ottima salute".



"Maggioranza di centrodestra, ma a Palazzo Chigi va l'avatar di Di Maio"

"Io vedo un programma nel quale c'è sì la flat tax, ma anche il reddito di cittadinanza; non c'è il blocco navale; non c'è nulla sulle professioni o sulle partite Iva. Chi decide cosa si fa e cosa no? Il premier, e il premier pare che sia del Movimento Cinque Stelle. A me dà fastidio che la maggioranza degli italiani voglia il centrodestra, ma a Palazzo Chigi ci troveremo l'avatar di Di Maio. Io non credo dunque che si realizzerà il programma di centrodestra" conclude, precisando: "Non ho trovato condivisibile la reticenza del presidente Mattarella nel non dare un incarico al centrodestra".