​Meningite: quinto caso a Bergamo, 16enne in gravi condizioni In centinaia in coda per i vaccini

Condividi

Quinto caso di Sepsi da meningococco in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 16 anni di Castelli Calepio (Bergamo) è stato ricoverato nel pomeriggio di ieri all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" in gravi condizioni con febbre alta e difficoltà respiratorie. Il ragazzo è stato sottoposto al prelievo del liquor e gli esami hanno confermato che e' stato colpito da meningococco. Il sedicenne è stato ricoverato in terapia intensiva, intubato, e le sue condizioni sono molto serie. E' il quinto caso accertato in meno di un mese nella zona intorno a Villongo, in provincia di Bergamo.

Proprio a Castelli Calepio lavorava Marzia Colosio, la donna di 48 anni, di Predore, morta agli Spedali Civili di Brescia per la stessa causa. Già il 3 dicembre era morta, sempre per sepsi da meningococco, la diciannovenne Veronica Cadei, di Villongo ,mentre una studentessa di 16 anni e un uomo di 36, tutti e due pure di Villongo, erano finiti in ospedale per lo stesso motivo, ma ora sono fuori pericolo. La zona è sempre la stessa: l'area del Basso Sebino bergamasco, dove Ats e Regione hanno attivato già da giorni una vaccinazione a tappeto.

Nel Bresciano in centinaia in coda per accedere ai vaccini

In centinaia si sono presentati questa mattina a Sarnico per i vaccini contro il meningococco C per la campagna avviata dalle autorità sanitarie in seguito alla morte di una donna per sepsi. Tutti fuori dall'ambulatorio dalle 4 del mattino. Stesse scene anche a Iseo e Paratico, la situazione era più tranquilla e a Capriolo è stato aperto un laboratorio vaccinale straordinario nella farmacia comunale con duecento persone in attesa. Le vaccinazioni proseguiranno anche domani, mentre martedì è previsto un vertice tra sindaci, Regione e Ats di Bergamo e Brescia.