Coronavirus Mercati: Borse europee a picco, recupero in serata. Milano -3,5%. Wall Street sprofonda in chiusura Perdite pesanti, poi il recupero con intervento della Bce. Parigi -4,5%, Francoforte -3%. Crollano titoli legati al turismo. Wall Street sprofonda in chiusura con Dow Jones -12,94%. Trump: "Potremmo andare in recessione"

