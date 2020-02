Mercati azionari in rialzo al giro di boa di metà seduta

di Marzio QuaglinoLa decisione della Banca centrale cinese di immettere liquidità per sostenere l’economia colpita dal Coronavirus tranquillizza i mercati. Avvio di settimana con il segno più in Europa con gli indici comunque non lontani dalla parità. Milano, oggi la migliore, sale dello 0,58%, meglio di Londra, Francoforte e Parigi che non superano il quarto di punto percentuale.Sul listino di Piazza Affari brilla Ubi Banca (+4,53%), dopo il piano industriale che prevede più utili e meno costi, ma anche 2.030 esuberi.Poco mosso lo spread con i Bund tedeschi che, sulla piattaforma Bloomberg, resta a 130 punti base, con il rendimento del Btp decennale allo 0,90%.Sul mercato valutario, dopo i cali delle ultime sedute, l’Euro resta fermo sul Dollaro con il cambio a 1,0835.