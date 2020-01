Mercati Mercati cauti prima della firma Usa-Cina un guasto penalizza Prysmian

di Fabrizio Patti C'è molta cautela sulla borse europee. Milano, che la scorsa settimana aveva visto un progresso dell'1,35%, è di poco sotto la parità (-0,10%). Quasi invariata anche Francoforte (-0,03%), meglio invece Londra (+0,42%) e Parigi (+0,26%).Gli investitori attendono mercoledì la firma a Washington della Fase Uno degli accordi tra Stati Uniti e Cina. Oggi è atteso il vicepremier cinese Liu He. Domani ci saranno le trimestrali con le indicazioni sugli utili 2019 da parte di grandi banche come JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo.Oggi a Piazza Affari bene Nexi (+1,29%), Buzzi Unicem (+0,97%) e StMicroelectronics (+0,85%). Male invece Atlantia (-2,05%) e Prysmian (-1,82%). Nel caso di Prysmian il motivo è un guasto a un importante collegamento sottomarino, il Western Link, al largo di Scozia, Inghilterra e Galles. Su Atlantia invece pesano le parole del premier Conte, che al Corriere della Sera ha parlato di «gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali».Sul fronte dei dati macro, oggi sono usciti i dati sulle vendite al dettaglio a novembre. C'è stato un incremento dello 0,9% rispetto allo stesso mese dell'anno prima, trainato soprattutto dai beni alimentari (+2,2%). Le vendite dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e in lieve aumento in volume (+0,1%). Tra i canali, bene il web, +4,1% e per la grande distribuzione (+3,3%). Male invece la piccola distribuzione (-1,4%).