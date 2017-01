Economia Mercati delusi da Trump, borse europee in calo Alla ribalta Ubi Banca, dopo l'offerta di rilevare 3 delle 4 banche a rischio fallimento

di Marzio Quaglino I mercati si aspettavano qualcosa in più dal discorso del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Così borse europee in calo sulla scia della flessione delle piazze asiatiche.Scarso l'impatto dei dati economici resi noti in mattinata con il Pil tedesco salito oltre le attese nel 2016 all'1,9% e l'aumento della produzione industriale italiana. Londra, Parigi e Francoforte accusano flessioni inferiori al mezzo punto percentuale. Sulla stessa linea si muove Milano con l’indice Ftse Mib a -0,23%.Alla ribalta Ubi Banca, dopo l'offerta di rilevare 3 delle 4 banche a rischio fallimento. Il titolo dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo sale ora del 9,19%. Sempre in campo bancario occhi puntati (+0,69%) su Unicredit con l'assemblea dei soci che deve dare l'ok all'aumento capitale da 13 miliardi di euro. In calo invece Mediaset -3.58% dopo le voci su uno scambio azionario con Vivendi che ieri avevano messo le ali al titolo.Effetto Trump anche sul mercato valutario con il dollaro in discesa rispetto alle altre principali valute. Ne approfitta l'euro che sul biglietto verde risale a quota 1,0647Aggiornamento ore 12.13