Mercati europei contrastati, Euro debole

di Maria Giovanna Lorena Le borse europee si indeboliscono avvicinandosi a metà seduta. La vicenda dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio imposti da Trump induce alla cautela, ma gli operatori guardano oltreoceano soprattutto in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano che si conosceranno nel pomeriggio, poco prima dell'avvio di Wall Street.Milano cede lo 0,34%, affiancato da Francoforte -0,28%. Piatti i listini di Parigi +0,10% e Londra +0,06%.Borse deboli, ed Euro sotto pressione: è sceso sotto quota 1,23 nel cambio con il Dollaro, a 1,2290.Sul listino di Milano, in evidenza Atlantia che consolida i guadagni di ieri e sale del 2,8%, mentre gli acquisti oggi premiano anche Leonardo +2,4%. Ad appesantire il listino soprattutto i titoli bancari: Banco Bpm perde il 3,5%, Ubi Banca e Bper cedono circa 2 punti e mezzo percentuali, Unicredit scivola dell'1,3%. Sfugge al calo del settore Creval, che ha mandato in porto l'aumento di capitale e scatta in borsa: +6,5%.Sul fronte dei titoli di Stato, infine, spread tra Btp e Bund tedeschi a 125 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,90%.