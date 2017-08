Mercati europei in tensione per il nuovo missile coreano

di Marzio QuaglinoApertura in calo per le borse europee sulla scia delle piazze asiatiche preoccupate per il nuovo lancio del missile nord coreano. In avvio Londra, Francoforte e Parigi sono in calo attorno al punto percentuale. Anche Milano segna -0,81%.Borse del Vecchio continente che soffrono anche il super euro, o mini dollaro. Il cambio tra le due monete ha superato la soglia di 1,20, un livello che non veniva toccato da fine 2014. Il clima di tensione spinge l’oro, che torna ad essere comprato come bene rifugio. Il metallo giallo ai massimi dal settembre 2016 a 1.320 dollari l’oncia.Situazione più tranquilla sul mercato dei titoli di stato con lo spread stabile a 173 punti base e il rendimento del Btp decennale al 2,08%.Aggiornamento ore 9.10