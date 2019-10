Borsa Mercati in calo, preoccupa la Brexit

di Michela Coricelli Da una parte i timori di una Brexit senza accordi con l'Unione europea, dall'altra le incertezze legate ai negoziati Usa-Cina: una miscela pesante per i mercati.Avvio in calo per Wall Street: Dow Jones -0,82% e Nasdaq a -0,70%.La partenza in rosso delle borse americane non aiuta di certo le europee, già molto deboli.Milano perde oltre un punto, Francoforte e Parigi quasi un punto e Londra cede lo 0,4%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 145 punti base con il rendimento del decennale allo 0,85%.L'euro si scambia a 1,0977 contro il dollaro.Intanto il bene rifugio per eccellenza, l'oro, corre a 1.507,9 dollari l'oncia: segnale chiaro sulle preoccupazioni degli investitori per le forti tensioni geopolitiche attuali.