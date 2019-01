Borse Mercati in rialzo. Corrono le banche

di Sabrina Manfroi Avvio in netto rialzo per Wall Street, spinta dai dati sull'occupazione, da quelli sull'economia cinese e dai nuovi colloqui previsti sui dazi fra Washington e Pechino. Il DJ +1,57% il Nasdaq +1,7%.In Europa, Londra +1,67%, Parigi +1,8%, Francoforte +2,45%. Ftse Mib guadagna il 2,6%, spinto dai comparti finanziario, energetico ed auto. Corrono le banche, con Intesa Sanpaolo +4,5% e Unicredit +5,15%.Saipem è la maglia rosa del paniere, +5,5%, Fca +4,3%. Unici due titoli in rosso sul Ftse Mib Amplifon e Juventus.Lo spread resta a 267 punti base, al 2,86% il rendimento decennale. Euro su dollaro a 1,1354.