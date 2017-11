Mercati Mercati in rialzo debole l’Euro

di Sabrina Manfroi Apertura positiva per le Borse europee, sulla scia dei nuovi record di Wall Street e del rialzo di Tokyo che ha chiuso a +0,73%, con l'indice Nikkei al massimo degli ultimi 25 anni.Milano sale di mezzo punto percentuale, sostenuta da energetici e assicurativi.Il petrolio a Londra resta sopra i 64 dollari al barile, quotazione che non toccava dal 2015.Francoforte e Parigi guadagnano lo 0,27%, Londra +0,10%. Attesi in mattinata i dati sulle vendite al dettaglio del mese di settembre in Italia. In Germania la produzione industriale a settembre scende dell'1,6% sul mese precedente.Euro poco sotto quota 1,16 sul dollaro.