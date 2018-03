Mercati misti, Europa in rialzo

di Sabrina Manfroi Le borse europee aprono le contrattazioni in territorio positivo, dopo aver scambiato in negativo nelle primissime battute. Milano e Londra +0,30%, Parigi e Francoforte sopra la parita'. Non sembrano trascinate dunque dall'andamento in calo delle piazze asiatiche dove Tokyo ha perso lo 0,87% e Hong Kong oltre un punto percentuale nonostante i buoni dati sulla produzione industriale cinese a gennaio. A pesare, l'allontanamento del segretario di Stato Usa Tiller. L'euro sul dollaro scende sotto quota 1,12, attesi in giornata i numeri sulle vendite al dettaglio in Italia nel mese di gennaio e dall'Eurozona i dati su occupaziopne e produzione industriale