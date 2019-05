La vertenza Mercatone Uno, Di Maio: obiettivo cassa integrazione, a seguire reindustrializzazione Dopo la chiusura dei 55 punti vendita senza alcun preavviso, il Mise ha convocato un tavolo di trattativa

di Tiziana Di Giovannandrea A Roma sotto una pioggia battente, il presidio dei lavoratori di Mercatone Uno davanti al Ministero dello Sviluppo Economico è iniziato in concomitanza al tavolo di trattativa attivato dal Governo.Si vuole trovare una soluzione all'improvvisa chiusura dei 55 punti vendita Mercatone Uno, senza alcun preavviso, che ha messo a rischio 1800 posti di lavoro gettando nel panico e sconforto gli sgomenti lavoratori.Il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, dopo la conferenza stampa di commento del risultato elettorale - in cui ha detto, in riferimento alla vicenda Mercatone Uno: "Dobbiamo trovare una soluzione" - si è recato al tavolo di discussione sulla vertenza.Aloltre al Ministrosi sono seduti i curatori fallimentari della, la segretaria generaleSabina Bigazzi, la segretaria dellaAurora Blanca e il segretario generaleStefano Franzoni.Al termine dell'incontro il ministro del Mise Luigi Di Maio ha dichiarato a proposito del fallimento di Mercatone Uno: "Giovedì tavolo con creditori e fornitori. Obiettivo minimo da attuare subito è la Cigs per i lavoratori. Il tribunale di Bologna deve autorizzare la procedura di amministrazione straordinaria e riprendere l'esercizio provvisorio il prima possibile, così da consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali". Il vicepremier e ministro del Mise, Luigi Di Maio, ha poi proseguito: "Poi parte la fase di reindustrializzazione per dare un futuro certo ai lavoratori. Ce la metteremo tutta lavorando collegialmente con le parti sociali e le Regioni".L'improvvisa chiusura dei negozi Mercatone Uno c'è stata sabato scorso a seguito della sentenza del Tribunale fallimentare di Milano.