Dopo il nuovo governo Merkel a Conte: con Roma amicizia e cooperazione "Approfondire la nostra collaborazione basata sui valori europei"

La cancelliera Angela Merkel invia i suoi "cordiali auguri" al primo ministro italiano, Giuseppe Conte, per l'incarico alla guida del governo."La Germania e l'Italia sono unite da relazioni strette e amichevoli in ogni campo: politico, economico, e culturale - si legge in una nota a sua firma -. Come Stati membri fondatori dell'Unione europea la nostra collaborazione si basa sui nostri comuni valori europei". "Io sarò lieta di portare avanti e approfondire ulteriormente con lei la nostra partnership", aggiunge."Per il suo nuovo incarico di responsabilità - continua la nota - le auguro ogni bene, una mano fortunata e tanto successo".