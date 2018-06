Incontro a Berlino Merkel: aiuteremo l'Italia sui migranti. Conte: "Servono soluzioni Ue o finisce Schengen" Il presidente del Consiglio: sui migranti non possiamo continuare a fare da soli, l'Unione europea sia solidale. Fondamentale sostenere la Libia

Angela Merkel tende la mano a Giuseppe Conte sulla questione migranti.- "Sappiamo che l'Italia accoglie moltissimi profughi", dice la cancelliera tedesca, nella conferenza stampa congiunta con il premier italiano Giuseppe Conte subito prima dell'inizio del colloquio bilaterale a Berlino. Merkel aggiunge: "Vogliamo venire incontro alla richiesta di maggiore solidarietà da parte dell'Italia".Intendiamo "collaborare molto strettamente" su questo tema, "anche la Germania è colpita molto direttamente", dunque è interesse di tutti, spiega."Su richiesta dell'Italia, vogliamo aiutare anche con la nostra solidarietà, la solidarietà in Europa è una cosa che la Germania accoglie a braccia aperte", dice ancora Merkel."Sappiamo che l'Italia ha problemi con la disoccupazione giovanile, anche su questo è importante collaborare. Possiamo dare dei suggerimenti in base all'esperienza con l'unificazione tedesca. Si sono già incontrati i nostri ministri del Lavoro", dice poi Angela Merkel.Le fa eco il presidente del Consiglio: "La posta in gioco per l'Europa è altissima, i temi dell'immigrazione e della governance economica dell'Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire un'Europa più forte e più equa che possa rispondere ai bisogni primari dei cittadini", dice Conte. E sottolinea: "L'Italia non può continuare a fare da sola".Per l'emergenza migranti "servono soluzioni europee, senza innescare dinamiche bilaterali che rischiano di costituire la fine di Schengen", aggiunge il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca."Sulla Libia dobbiamo continuare a lavorare per la stabilizzazione del Paese ed è fondamentale sostenere le autorità libiche nel contrasto ai network criminali che sfruttano l'immigrazione. Apprezziamo la disponibilità della Germania, ma anche in questo campo l'Europa deve dare prova di concreta solidarietà", sottolinea Conte.L'Italia in sede europea porterà i temi della lotta alla povertà, la riforma dei centri di pubblico impiego, il reddito di cittadinanza. Si tratta di "nostre priorità", ha affermato il presidente del Consiglio incontrando Angela Merkel. Il premier ha citato "i due milioni e 700mila italiani che sono costretti a chiedere aiuto per mangiare". Inoltre "i bambini, gli anziani senza fissa dimora". "Combattere la povertà - ha sottolineato Conte - è una priorità. Occorre aiutare i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro". In questa battaglia "l'Europa è essenziale sia sul piano finanziario che per quanto riguarda il metodo" e "la Germania può fornire strumenti utili". Conte quindi ha ribadito che l'Italia in sede Ue, al prossimo Consiglio di fine giugno, farà "pesare la propria voce" per orientare i fondi europei a sostegno dell'inclusione sociale.