Merkel a Pechino, rafforzata l'intesa Germania-Cina

Undicesima missione di Angela Merkel in Cina dal 2005. Obiettivo: un'intesa tra Berlino e Pechino più forte di quella che la Germania ha con Washington. A fare da collante alcune questioni chiave: il clima, il libero scambio e anche l'accordo sul nucleare iraniano, da cui gli Usa hanno annunciato il ritiro l'8 maggio scorso

Accesso al mercato, questioni commerciali e protezione della proprietà intellettuale. Questi alcuni dei temi in agenda durante la visita di due giorni in Cina del cancelliere tedesco Angela Merkel. Una missione, l'undicesima, su cui la Germania punta per affrontare diverse questioni; dai dazi al nuclerare.Merkel, che guida una nutrita delegazione di imprenditori, è arrivata in Cina dopo le recenti visite fatte a Washington dal presidente Donald Trump e a Sochi dal presidente Vladimir Putin. Malgrado le aspre tensioni con gli Usa su commercio e spese Nato, Berlino ha riconfermato fedeltà all'Alleanza atlantica, a dispetto delle suggestioni di alleanze alternative anche nel caso di ricerca di un terreno comune con Russia e Cina sull'Iran.La Germania e la Cina si sono impegnate a sostenere l'accordo nucleare iraniano nonostante il ritiro degli Stati Uniti, hanno detto a Pechino il premier cinese Li Keqiang e la cancelliera tedesca Angela Merkel. "L'accordo non è perfetto, ma le alternative sono ancora più incerte", ha affermato Merkel, sottolineando che "le sanzioni potrebbero spingere alcune aziende europee a non fare più accordi economici con l'Iran, lasciando spazio ad altri paesi". "La cancellazione dell'accordo compromette la pace e la stabilità nella regione", ha aggiunto dal canto suo Li.La Cina punta a rafforzare l'alleanza con il Paese europeo rispetto agli Usa di Donald Trump e alla sua politica ,mentre la Germania sotto il profilo diplomatico cerca un'intesa tra Berlino e Pechino fondata su alcune questioni chiave, come il clima, il libero scambio e l'accordo sul nucleare iraniano, da cui gli Usa hanno annunciato il ritiro l'8 maggio scorso.Nel corso di una telefonata con Angela Merkel già nel marzo scorso, Xi ha dichiarato che Cina e Germania devono "diventare sostenitori di un nuovo tipo di relazioni internazionali" e rafforzare la partnership nonostante le differenze ideologiche tra i due Paesi. Un proposito che non sembra dipanare i dubbi tedeschi sul rapporto con la Cina. In Germania, infatti, come in altri Paesi dell'Unione Europea, permangono perplessità sul ruolo dello Stato nell'economia cinese: alcune critiche che l'amministrazione Trump muove alla Cina, soprattutto sulle barriere di accesso al mercato interno e sulla protezione della proprietaà intellettuale sono condivise non solo in Germania, ma anche in diversi ambienti europei, come aveva sottolineato nei giorni scorsi il capo della delegazione dell'Unione Europea in Cina, Hans Dietmar Schweisgut.Le stesse imprese tedesche presenti in Cina hanno lamentato per anni le restrizioni del mercato, anche se oggi vivono un buon momento nel Paese asiatico, dove realizzano una buona parte dei loro ricavi. Le diffidenze reciproche, però, non mancano: a dicembre dello scorso anno l'agenzia di intelligence di Berlino, la Bfv, aveva lanciato l'allarme sui tentativi di spionaggio informatico ai danni di funzionari e politici tedeschi, attraverso l'utilizzo di network come LinkedIn. In totale, secondo i calcoli dei servizi tedeschi, che hanno lavorato alle indagini per nove mesi, sarebbero stati approcciati circa diecimila cittadini tedeschi: un'accusa pesante, che la Cina ha definito "senza fondamento".Il programma prevede giovedì l'incontro tra Merkel e il primo ministro cinese, Li Keiqiang, e poi una cena con il presidente, Xi Jinping; per venerdì è previsto un viaggio nel polo tecnologico di Shenzhen, nel sud-est del Paese.