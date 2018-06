Mondiali Russia, gruppo G Mertens e Lukaku illuminano il Belgio: netto 3-0 a Panama A Sochi i centroamericani resistono un tempo, poi si arrendono alla classe degli attaccanti del Napoli e del Manchester Utd (doppietta), a segno nella ripresa. Murillo sfiora l'1-1 ma partita sempre in mano ai Diavoli Rossi

di Gianluca Luceri L’ambizioso Belgio del ct Martinez inizia il Mondiale (gruppo G) con il piede sull’acceleratore: 3-0 a Panama (prima volta ad una fase finale) che regge solo un tempo prima di cadere sotto i colpi di Mertens (gol fantastico) e Romelu Lukaku (doppietta).I Diavoli Rossi prendono subito in mano la gara ed è proprio Lukaku, contrastato al momento del tiro, a portare la prima minaccia dopo nemmeno un minuto. Ci provano poi Carrasco (6’) e soprattutto il ‘napoletano’ Mertens (7’), il cui destro è alzato sopra la traversa da un attento Penedo. Al 12’, complice un retropassaggio sbagliato di Torres, Hazard potrebbe far male ma da posizione defilata trova solo l’esterno rete. Altro brivido per i centroamericani al 19’ ma stavolta Torres, pur rischiando di un niente l’autorete, evita un gol sicuro anticipando Lukaku, pronto a colpire. Il Belgio insiste ma non sfonda: botta secca di Hazard appena dentro l’area e grande balzo di Penedo che devia in corner (37’). Panamensi non pervenuti in zona offensiva (al 42’ tentativo altissimo di Cooper), ‘immacolati’ i guanti di Courtois.A sbloccare il match, ad inizio ripresa (47’), è un capolavoro balistico di Dries Mertens: sulla respinta di testa di Escobar, destro al volo incrociato di rara bellezza e (anche) difficoltà. Il primo vero sussulto di Panama arriva al 54’ e serve un super Courtois per fermare la conclusione ravvicinata di Murillo, scattato dalla trequarti in posizione regolare e perso completamente dalla retroguardia belga. Incassato lo spavento, i Diavoli Rossi al 69’ mettono in ghiacciaia il risultato: assist al bacio d'esterno destro firmato De Bruyne, tuffo a volo d’angelo di Lukaku che a pochi passi dalla porta non può sbagliare. Sei giri di lancette (75’) e il possente attaccante del Manchester United, lanciato in contropiede da Hazard, cala il tris impallinando Penedo (in uscita) con un morbido tocco sotto mancino. I panamensi provano a ridurre il passivo, ma Tejada manca di un soffio il tap-in vincente sul cross di Davis. Fine dei giochi.