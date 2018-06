Mondiali Russia, girone D Messi sbaglia rigore, Islanda eroica: per l'Argentina solo 1-1 A Mosca segna Aguero, ma risponde subito Finnobogason. Nella ripresa l'Albiceleste (non brillante) cerca inutilmente il successo, con il fuoriclasse del Barcellona che si fa parare un penalty da Halldorsson, eroe di giornata

di Gianluca Luceri Clamoroso allo Spartak Stadium di Mosca: Messi ‘si beve’ un rigore e l’ambiziosa Argentina, una delle grandi favorite, viene inchiodata sul pari (1-1) da una stoica e storica Islanda (prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale), che si conferma un osso duro dopo i quarti raggiunti agli Europei 2016.Primo tempo divertente, giocato a viso aperto, con la supremazia territoriale dell’Albiceleste che si ritrova però di fronte una formazione che, senza timori reverenziali, risponde colpo su colpo. All’8’, su punizione dalla destra di Messi, deviazione con la nuca di Tagliafico e palla larga di un soffio. Pochi secondi e, complice una distrazione di Rojo, Finnbogason spedice alto (non troppo) da posizione defilata (9’). Nello stesso minuto altro pasticcio argentino stavolta con il portiere Caballero che sbaglia rinvio, innesca Gunnarsson e poi l’ex Pescara Bjarnason che spreca però una chance enorme calciando a lato. Si fa vedere Messi (17’): botta dal limite, Halldorsson coi pugni. Ma il vantaggio della squadra di Sampaoli è dietro l’angolo: Rojo serve al centro dell’area Aguero, il ‘Kun’ controlla, si gira sul mancino e la mette sotto l’incrocio. Palla al centro, quattro giri di lancette e l’Islanda riemerge subito (23’): pessima uscita in tuffo (troppo corta) di Caballero, il tap-in vincente è del lestissimo Finnbogason che anticipa Salvio. Pochi istanti prima dell’intervallo la nazionale di Hallgrimsson potrebbe fare ancora male, ma stavolta Caballero è reattivo sul velenoso rasoterra di Sigurdsson.Ritmi sostenuti anche nella ripresa, senza vere occasioni fino al 64’ quando l’Albiceleste usufruisce di un penalty dopo un netto fallo di Magnusson sull’accorrente Meza: sul dischetto si presenta ovviamente Leo Messi ma il suo tiro, poco angolato, viene intuito da Halldorsson. Superato il contraccolpo psicologico, i sudamericani provano di nuovo a spingere con tutte le energie rimaste obbligando l’Islanda, mai pericolosa nel secondo tempo, ad una sofferta resistenza. Messi cerca il riscatto dalla distanza (81’) ma la sua rasoiata fa solo la barba al palo. All’87’ è ancora il portiere Halldorsson, indiscusso eroe di giornata, a tenere in piedi i suoi volando su Pavon. Ultimo brivido nel recupero ma per Messi, destro largo, non è giornata (92’). Game over.