Champions, ritorno ottavi di finale Barça ai quarti: 3-0 al Chelsea Avanza facile anche il Bayern Una doppietta di Messi e Dembelè stendono al Camp Nou il Chelsea di Conte, nemmeno fortunato (due legni). Nessun problema per i tedeschi in casa Besiktas (1-3). Venerdì sorteggio a Nyon: ci sono anche Juve e Roma

Il big match del Camp Nou dice Barcellona, che atterra ai quarti di Champions eliminando il Chelsea di Conte, affondato per 3-0 dopo l’1-1 di Londra.Palla al centro e blaugrana avanti con Messi (3’) che fa centro da posizione molto defilata facendo passare il pallone in mezzo alle gambe di un colpevole Courtois. Padroni di casa cinici: secondo affondo e seconda rete, segnata stavolta da Dembelè (20’) con un destro sotto l’incrocio dopo un’irresistibile azione di Messi (saltati Christensen e Azpilicueta) rifinita con uno splendido assist per il francese. Al 28’, servito da un tacco sopraffino da Iniesta, Courtois di piede nega il 3-0 a Luis Suarez. Non demeritano però i Blues, che non sono nemmeno fortunati: Ter Stegen si allunga sulla conclusione di Willian (12’) e si ripete al 38’ sul sinistro di Marcos Alonso. Pochi secondi dopo ci prova anche Kantè, ma il suo diagonale non inquadra il bersaglio. Prima del riposo (46’), palo esterno colpito su punizione dall’ex viola Alonso.Ripresa. Courtois sbaglia disimpegno, Suarez tira a botta sicura ma il portiere belga risponde alla grande facendosi perdonare l’errore (48’). A ruota proteste furiose di Conte (giustificate) per un rigore non concesso dall’arbitro Skomina dopo un tocco di Piquè su Alonso che sembrava netto. Il Chelsea attacca, il Barcellona segna: succede così anche al 63’, con Messi che penetra a cento all’ora sul lato sinistro dell’area e impallina di nuovo Courtois in mezzo alle gambe. Per la ‘pulce’ è il 34° gol stagionale, il 6° in questa edizione della Champions, il 100° nella massima competizione europea: numeri da capogiro. Questione chiusa sul 3-0, con Paulinho che sfiora il poker di testa (salva Courtois). Al 90’ il legno nega a Rudiger la rete della bandiera. Il Camp Nou canta, per Antonio Conte è il capolinea.Ad Istanbul nessun problema per i bavaresi che si qualificano agevolmente, come da pronostico, per i quarti di finale. Forte del pesantissimo 5-0 maturato in Germania all’andata, la squadra di Jupp Heynckes si impone 3-1 anche in Turchia: a segno Thiago Alcantara al 18’ del primo tempo, nella ripresa subito autorete di Gonul (46’), cala il tris all’84’ Sandro Wagner. Per la squadra di casa, momentaneo 1-2 di Vagner Love al 59’.Calato il sipario sugli ottavi, venerdì a Nyon (ore 12) è già tempo di sorteggi: per Juve e Roma, ancora in ballo, urna da brividi con Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool e Siviglia.