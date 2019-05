Leo ​Messi è residente a Recanati. Il Comune gli ha mandato il certificato elettorale E' il Corriere della Sera a raccontarlo, rivelando che il campione ha la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta iscritto all'anagrafe del municipio marchigiano nel registro dei residenti all'estero

Per molti Leo Messi è un poeta del calcio, una sorta di Giacomo Leopardi del gol. Ecco, con l'immortale autore di opere come l'Infinito, Messi ha in comune il luogo di residenza: Recanati.

Lo rivela il Corriera della Sera, secondo cui l'attaccante del Barcellona ha la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta iscritto all'anagrafe del municipio marchigiano, nel registro dei residenti all'estero (Aire). Non solo, ma a Messi è stato anche inviato un regolare certificato elettorale per votare tanto per le Europee quanto per le amministrative, entrambe in calendario il 26 maggio.

In effetti, in una intervista sempre al Corriere della Sera di qualche anno fa, Messi rivelò di avere origini italiane ma che non era mai stato a Recanati, da dove a fine '800 partì per l'Argentina il suo trisavolo Angelo. E forse non è un caso che la Pulce ha da sempre un legame con il nostro paese, fin dai tempi di un leggendario provino mancato con il Como di Enrico Preziosi quando era solo un bambino. Negli anni successivi prima la Juve di Fabio Capello e poi l'Inter del presidente Massimo Moratti provarono a portare in Italia Messi, ma ormai il giovane Leo era diventato un tutt'uno con il Barça. Così l'Italia per Messi in questi anni è diventato solo il luogo dove andare a curarsi (in Friuli dal professor Poser a Sacile) o per motivi di sponsor (testimonial di Dolde&Gabbana).

Tornando all'oggi, da vero capitano Messi ha voluto rendere omaggio tramite i social al suo ex compagno di squadra Xavi Hernandez, che ieri ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. "È stato un piacere condividere lo spogliatoio con te", ha scritto Messi. "Ci manchi dal primo giorno in cui hai deciso di lasciare, per tutto quello che ci hai dato sul campo e fuori", ha aggiunto l'argentino su Instagram. Messi ha infine augurato "il meglio" all'ex centrocampista de La Roja, 39 anni, per la sua nuova carriera da allenatore.