Messico al voto, per eleggere il nuovo presidente. Grande favorito Andrés Manuel López Obrador, leader del partito riformista Morena, che promette una nuova rivoluzione. Lo scrutinio arriva dopo una violenta campagna elettorale, punteggiata da numerose aggressioni e omicidi. L'ultimo soltanto questa mattina, quando un cronista è stato ucciso a colpi di pistola nello stato di Quintana Roo. Oltre alle presidenziali, si vota per rinnovare i 500 membri del Congresso, 128 del Senato, oltre che per le amministrative, vale a dire 8 governatori, 1600 sindaci ed i membri dei consigli locali, per un totale di 3400 cariche elettive.Promettendo un "cambiamento radicale", il candidato della sinistra messicana Andrés Manuel Lopez Obrador spera di ottenere oggi una storica vittoria. "Sarà un evento storico, la vittoria di un intero popolo di fronte all'immoralità e alla decadenza degli ultimi tempi", ha detto ai suoi sostenitori durante il suo ultimo incontro elettorale nell'iconico stadio Azteca a Città del Messico.A 64 anni, "Amlo", come lo chiamano i messicani, si presenta come il candidato anti-sistema e anti-corruzione, che vuole scacciare "la mafia del potere". Dopo due precedenti fallimenti, ora è accreditato dai sondaggi come favorito, con più di 20 punti di vantaggio sui rivali. Dietro di lui, il giovane conservatore Ricardo Anaya vanta la sua "modernità" a capo di una coalizione di destra e sinistra (formata da PAN, PRD e Movimiento Ciudadano). Anaya precede Jose Antonio Meade del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), un indipendente scelto dal partito al potere per la successione a Pena Nieto. "Abbiamo testato il Pri e il Pan ed è stato un disastro, è giunto il momento di cambiare, è il momento di Morena (Movimento di rigenerazione nazionale, ndr),", ha spiegato Carlos Miguel Salinas, uno dei tanti sostenitori di Obrador, il candidato della sinistra che ha capitalizzato la stanchezza dei messicani dopo un mandato di Pena Nieto segnato da corruzione e violazioni dei diritti umani. E se le previsioni saranno confermate, le elezioni di questa domenica segneranno un punto di svolta nella politica messicana."Alcuni paragonano questo punto di svolta a un terremoto, altri lo considerano un cambiamento strutturale, quel che è certo è che il sistema dei partiti tradizionali è stato scosso dalla spinta di Morena", ha commentato Duncan Wood, direttore dell'Istituto messicano presso il Woodrow Wilson Center.La campagna elettorale è stata lunga e complicata, accanto ai consueti slogan su crescita economica, sicurezza, stabilità, si sono viste intimidazioni, minacce, attentati e omicidi. In questa campagna, Obrador si è inserito con una serie di promesse, in particolare aiuti finanziari a studenti e anziani e risorse per lo sviluppo agricolo, specie delle aree rurali più povere del Paese, che non a caso rappresentano - secondo i sondaggi - la base del suo elettorato. Amlo ha anche proposto l'amnistia per alcuni boss del narcotraffico messicano, il possibile coinvolgimento dello Stato nel settore energetico dopo le aperture di Pena Nieto agli investitori stranieri e la cancellazione di un nuovo progetto aeroportuale internazionale a Città del Messico.Il Washington Post ha intravisto delle similitudini con il presidente Usa Donald Trump e con il suo programma repubblicano. Ma questo non sarebbe uno sviluppo positivo, secondo il giornale, e porterebbe solo a una serie di ulteriori problemi tra i due Paesi. Il rischio, ha segnalato il quotidiano statunitense, è che il Messico torni alle politiche fallimentari degli anni '70 o addirittura si avvicini al modello in crisi del Venezuela.Di certo una vittoria di Amlo sconvolgerebbe la scena politica messicana, dominata dal 1988 da tre partiti: il Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri, destra, al potere per 71 anni consecutivi dal 1929 al 2000), il Partito di Azione Nazionale (Pan, centrodestra), e il Partito della Rivoluzione democratica (Prd, centrosinistra). Una classe politica da cui Amlo ha preso subito le distanza, definendola una "mafia del potere". "Le politiche degli ultimi trent'anni non hanno funzionato: non abbiamo avuto neanche una crescita economica. A crescere sono state la corruzione, la povertà, il crimine e la violenza, e questo è il motivo per cui queste politiche devono finire nell'immondizia della storia", ha detto Obrador in chiusura di campagna elettorale.L'aggregatore di sondaggi Oraculus vede Obrador al 48,1% di preferenze, Anaya al 26,1%, Meade al 20,8% e il candidato indipendente Jaime Rodriguez al 5%; la coalizione di Obrador viene inoltre data a pochi seggi dall'ottenere la maggioranza al Congresso, mentre dovrebbe aggiudicarsi sei dei nove governatorati che verranno rinnovati. Se verranno confermati i dati, si tratterebbe di una grossa vittoria per un partito lanciato solo sei anni fa, originariamente come movimento di massa per sostenere la campagna presidenziale nel 2012. "Governerò in modo esemplare, e con austerità. Non avrò che la metà dello stipendio dell'attuale presidente, e continuerò a vivere nella mia casa", ha promesso Obrador in un video diffuso sui social network."Né Meade né Anaya sono riusciti a presentare qualcosa di attraente come il messaggio di Lopez Obrador - ha detto alla France presse l'analista politico Fernando Dworak - piaccia o meno, è il miglior comunicatore politico in Messico".