Messico, ancora violenza. Sei donne rapite e uccise

Donne rapite e uccise in Messico

I cadaveri di sei donne sono stati trovati in una scarpata al lato di una strada a Ciudad Victoria, capoluogo dello Stato messicano di Tamaulipas. Le donne erano state rapite da una banda di uomini armati mentre erano in un negozio di generi alimentari e i loro corpi sono stati ritrovati in un dirupo lungo la strada che collega Ciudad Victoria a Tula, in una località nota come "Cappella della santa morte". Difficile il recupero dei resti, per l'impervio dislivelloSecondo la stampa locale - fra cui La Prensa - i corpi presentano segni di percosse oltre a fori di proiettili. Non è ancora chiaro il motivo della strage.Lo stato di Tamaulipas, nel nord del Messico, al confine con gli Stati Uniti, uno di quelli pi violenti e infestati dalla criminalità organizzata dedita al narcotraffico. Dal 2006 tutto il Paese è attraversato da una crescente ondata di violenza e da allora, secondo le stime, più di 200 mila persone sono morte.