Tra i morti diversi bambini Messico: sette arresti per il massacro della famiglia di 9 mormoni I fatti risalgono al novembre scorso. Le vittime furono raggiunte da colpi di arma da fuoco su una strada rurale in una regione nota per le guerre tra i cartelli della droga

Condividi

Sono 7 le persone sospettate di essere coinvolte nella strage di una famiglia di nove mormoni uccisi in un agguato nel nord del Messico il 4 novembre scorso. La procura locale ha fatto sapere che tre sospetti sono stati fermati il 26 dicembre per "probabile responsabilità " nel crimine, gli altri sono stati arrestati prima ma non sono state precisate le accuse.Secondo i media locali, in custodia ci sarebbe anche un capo della polizia del posto, sospettato di avere legami con la criminalità organizzata.Il massacro è avvenuto in una zona tra gli Stati di Sonora e Chihuahua, dove i cartelli della droga si fronteggiano per le rotte più ricche del traffico di stupefacenti verso gli Stati Uniti. Le vittime, tra cui donne e bambini, avevano doppia nazionalità americano-messicana. Sono state uccise a colpi di arma da fuoco su una strada di campagna.Gli investigatori ritengono che il cartello abbia scambiato le famiglie con membri di una banda rivale, ma alcuni parenti respingono questa teoria, dicendo che i mormoni sono stati deliberatamente presi di mira anche per il loro impegno contro il traffico di droga.