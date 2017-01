Messico: studente 12enne spara nel Collegio americano, 5 feriti

Non ci sono morti ma solo feriti nella sparatoria, avvenuta oggi in un college di Monterrey, nel nord del Messico, dove uno studente ha aperto il fuoco contro i compagni. In un primo momento, le autorità messicane avevano parlatodi tre morti sulla base di informazioni fornite dalla stessa scuola, per poi rettificare che i ragazzi colpiti non sono morti ma sono in condizioni gravi.Secondo il portavoce della sicurezza dello Stato del Nuevo Leon, Aldo Fasci, in totale sono cinque i feriti, di cui 4 gravi, tra i quali due allievi, una professoressa e lo stesso aggressore, un ragazzo di 15 anni.Un video mostra "il minore impugnare un'arma, sparare sull'insegnante e su un altro adolescente", secondo il responsabile. "Lo si vede poi puntare verso gli altri prima di rivolgere l'arma contro se stesso". Al momento non è ancora chiaro il motivo del gesto.