Guadalajara Messico, uomo armato ferisce funzionario del consolato Usa. Su Facebook il video dell'aggressore

Condividi







Condividi

Un funzionario del consolato americano di Guadalajara, nello Stato occidentale messicano di Jalisco, è stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi in pieno giorno. Lo ha riferito l'ufficio della Procura messicana, precisando in un comunicato che, "stando al bollettino medico, le sue condizioni sono stabili".Il consolato ha pubblicato un video su Facebook che mostra l'aggressore, vestito di blu. L'Fbi ha offerto una ricompensa di 20.000 dollari per informazioni sull'aggressore. "Si prega di chiamare l'ambasciata degli Stati Uniti nella città del Messico se lo riconosce al (01-55) 5080-2000", si legge sul post.