2017/01/11 12:18

Messina, ragazza ustionata: ex fidanzato resta in carcere ma Gip non convalida fermo

Ylenia Grazia Bonavera, 22 anni, è ricoverata per le gravi ustioni riportate. Lei lo ha scagionato Dal letto di ospedale Ylenia difende il suo ragazzo: "A darmi fuoco non è stato il mio Alessio"

Dal letto di ospedale Ylenia difende il suo ragazzo: "A darmi fuoco non è stato il mio Alessio" Messina, dà fuoco alla sua ex di 22 anni: fermato Condividi Resta in carcere Alessio Mantineo, il venticinquenne messinese accusato di aver aggredito l'ex fidanzata versandole benzina ed appiccando il fuoco. Lo ha deciso il Gip di Messina Eugenio Fiorentino sciogliendo la riserva dopo che questa mattina lo ha interrogato nel carcere di Gazzi. Il giudice, pur confermano la custodia cautelare, non ha però convalidato il fermo.



Rispondendo alle domande del Gip, il giovane aveva respinto le accuse sostenendo di non aver fatto nulla e di volere bene a Ylenia Bonavera che lo ha sempre difeso, negando che sia stato lui a darle fuoco. Come ha riferito il suo legale, l'avvocato Salvatore Silvestro, il giovane ha ricostruito la serata e la nottata dicendo di non sapere nulla. La procura ha depositato altri atti. "Verificherò se ci sono i presupposti per ricorrere al Tribunale del riesame", ha detto il legale.

