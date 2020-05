Italia divisa in due tra perturbazione atlantica e anticiclone Meteo. Temporali e nubifragi in arrivo al Nord, caldo afoso al Sud È un tempo capriccioso quello che ci aspetta da domani al fine settimana

Temporali al nord, caldo africano al sud con punte di 38 gradi. Un’Italia divisa in due e spazzata da nord a sud dalla sabbia dal deserto libico e algerino.Insomma due quadri meteorologi uno più diverso dall’altro.Al nord si prevedono nubifragi e grandinate, tra domani e venerdì. Ondata di caldo africano al sud, almeno fino a sabato, ci saranno punte di 38 gradi. Queste le previsioni 3bmeteo.com"Nei prossimi giorni l'Italia sarà contesa tra una nuova perturbazione atlantica, che coinvolgerà le regioni settentrionali, e l'anticiclone africano che porterà la prima intensa ondata di caldo al sud", spiegano i meteorologi, secondo il quali le zone più colpite dal maltempo al nord saranno "Alpi, Prealpi e in generale il nordovest. Marginalmente coinvolto il centro, con possibili temporali sulla Toscana nord-occidentale".Da domani a venerdì la colonnina del mercurio schizzerà in su, a partire dalla Sicilia poi sarà la volta di Calabria, Basilicata e Puglia. Qui si prevedono temperature che vanno dai 34 ai 35 gradi sulle zone interne ma con punte fino ai 38 gradi a Palermo. Un maggio così caldo non si registrava dal 2008 quando nel Palermitano si toccarono i 36,8 gradi e a Foggia i 36,6.Caldo anche al centro con 30 gradi. Previsti 30-32 gradi in Umbria e nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, possibili anche a Roma.