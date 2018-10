Meteo Finisce l'estate, temperature giù di 10 gradi Lunedì il risveglio sarà frizzante su tutto il Nord, e nel corso del giorno il calo termico non risparmierà nemmeno le regioni meridionali

Sembra ancora estate per l’effetto stabilizzante dell’alta pressione con temperature diffusamente ben oltre le medie stagionali. Nella giornata di domenica però l’arrivo di una nuova perturbazione determinerà un progressivo peggioramento del tempo a partire dalle regioni più orientali e, in serata, al Centro-Sud. Aumenterà anche il vento che, tra la sera di domenica e l’inizio della prossima settimana, farà affluire aria decisamente più fredda.Una fase di maltempo, con piogge e temporali anche forti, si preannuncia per lunedì al Sud e in SiciliaArriva quindi l'autunno con temperature in picchiata già da questa sera. Dal nord est europeo è in viaggio un bel carico d'aria fredda pronta ad investire il nostro Paese e soprattutto pronta a ricordarci che siamo al 21 di ottobre e non certo a fine agosto.Secondo le previsioni meteo le temperature potranno calare anche di 10°C e così lunedì il risveglio sarà frizzante su tutto il Nord, e nel corso del giorno non si supereranno i 18°C a Milano, Torino, Trieste, Genova; spostandoci sulle regioni centrali, 17-18°C diffusi su Toscana e Lazio, mentre a Perugia e l'Aquila non si andrà oltre i 12-13°C.Il calo termico non risparmierà nemmeno le regioni meridionali, dove si accanirà ancora una volta il maltempo: prevediamo 15°C di massima a Napoli e 16°C a Bari. Di notte poi farà decisamente freddo, prevediamo infatti minime a una cifra sulle zone di pianura del Nord, lungo le regioni centrali, anche fino a Roma dove Lunedì si scenderà fino a 6°C.