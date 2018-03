Sos maltempo Meteo: forti piogge su tutta l’Italia. Cade un masso sull'A1, 13 chilometri di coda in Toscana Frana sull’A1, chiusa temporaneamente e code tra Incisa e Firenze. Secondo Coldiretti il livello del Po sarebbe salito di due metri in sole 24 ore, rischio allagamenti

Torna l’allarme maltempo, su tutto il paese e in particolare sul Centro – Nord: stavolta sono le forti precipitazioni che stanno creando preoccupazione, in particolare per possibili allagamenti da parte dei grandi fiumi. E’ il caso del Po, che secondo la Coldiretti ha visto il suo livello idrometrico salire di due metri nel giro di sole ventiquattro ore. Il monitoraggio è stato effettuato stamattina al Ponte della Becca, alla confluenza tra Po e Ticino oltre Pavia. Sembra però esserci in vista un miglioramento, almeno in Lombardia, con la perturbazione responsabile del maltempo del fine settimana che si sposta gradualmente verso oriente. Resta invece l’allerta meteo arancione su Liguria, Toscana ed Emilia – Romagna. Un nuovo peggioramento potrebbe poi esserci da giovedì, con l'avanzata di una nuova perturbazione verso l'Italia.In seguito a un movimento franoso un masso è caduto stamani intorno sulla carreggiata nord dell'A1, all'ingresso della galleria Bruscheto, tra Incisa e Firenze Sud. Un'auto lo ha poi urtato e una persona è rimasta ferita in modo lieve, venendo successivamente portata in ospedale. E' quanto riferisce la Polstrada: un'altra vettura e un camion sono stati colpiti dalle schegge del masso: nessuna conseguenza per le persone a bordo. L'A1 stata chiusa e poi riaperta e attualmente sono 13 i km di coda tra le uscite di Valdarno e Firenze Sud: si viaggia solo in corsia di sorpasso.Venezia ha vissuto una serata di acqua molto sostenuta, con una punta massima che ha raggiunto i 199 centimetri sopra il medio mare. Con un simile livello viene allagato circa il 28% del centro storico. Il Centro previsioni del Comune ha registrato il picco di acqua alta alle 20.50 di ieri, e a causa del periodo di 'quadratura' la marea è rimasta in massima fino alle 21.25. La cittadinanza era stata avvisata già nel tardo pomeriggio dalle sirene, azionate quando è previsto un fenomeno sui 110 centimetri. L'evento, spiega il Centro maree, è stato provocato da una perturbazione di origine atlantica che ha comportato un significativo abbassamento della pressione a Venezia.In Toscana dalle ore 4.30 la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi-Firenze è rallentata per danni dovuti al maltempo fra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. E’ in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario e sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus fra Ponticino e Arezzo. In provincia di Imperia, la strada provinciale 39 per Diano Arentino è stata chiusa ieri sera a causa di una frana. Dalla parete si staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità . La località, comunque, non è isolata, in quanto esistono percorsi alternativi. A causa delle abbondanti piogge, altre due piccole frane sono scese sulla statale 20 ad Airole e in corso Limone Piemonte, a Ventimiglia. Un fenomeno franoso di grosse dimensioni si è invece staccato lungo la via Aurelia a Capo Mele, nel Comune di Laigueglia nel Savonese. La frana si staccata all'altezza della chiesa della Madonna delle Penne, riversandosi sulla carreggiata e bloccando la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Rischio anche in Provincia di Bologna, sulla Porrettana, dove una grossa frana potrebbe staccarsi a breve, sempre a causa delle forti piogge.