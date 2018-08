Meteo, forti temporali al Nord. Nel weekend maltempo e calo delle temperature Un ciclone di origine scandinava farà arrivare in anticipo l'autunno in Italia. Forti temporali al Nord, poi la pioggia arriverà lungo l'Appennino centro-meridionale

Il tempo sta per subire un profondo cambiamento, a causa dell'avvicinamento di un ciclone di origine scandinava che farà arrivare in anticipo l'autunno in Italia. Come informa il team del sito ilmeteo.it, oggi i primi temporali interesseranno le Alpi orientali e le alte pianure adiacenti, altri più isolati lungo l'Appennino centro-meridionale.Sin dalle prime ore di domani il tempo peggiorerà fortemente su Piemonte e Lombardia con piogge diffuse e possibili nubifragi sulle province di Bergamo e Brescia. Ma sarà nel weekend che il ciclone si abbatterà con forza sull'Italia. Sabato maltempo diffuso sul Triveneto, sull'Emilia Romagna e in Lombardia con temporali anche forti e possibili nubifragi sulla Romagna, piogge anche in Toscana e sulle Marche settentrionali. Domenica il maltempo continuerà al Nord e si estenderà anche al Centro con temporali a Firenze, Roma, piogge forti su Marche e Abruzzo.Il ciclone sarà responsabile di un sensibile abbassamento delle temperature che scenderanno anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, raggiungendo valori massimi poco superiori ai 23 gradi su tutto il Centro Nord, qualche grado in più soltanto al Sud.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla serata di giovedì 30 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di venerdì 31 agosto, a Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per venerdì 31 agosto, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla sul resto della Lombardia, sul Veneto, su gran parte del Piemonte, sull'Emilia-Romagna, sull'Umbria orientale, sui settori interni dell'Abruzzo e della Puglia, su gran parte della Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.A Milano già questa mattina a causa del forte maltempo sono saliti i livelli di Seveso e Lambro. Lo comunica il Comune in una nota. Intorno alle ore 10, il livello del Seveso in via Valfurva arrivato a circa 3 metri ma si è evitata l'esondazione. Sul posto sono presenti le squadre di Polizia locale, Protezione civile e Metropolitana Milanese (MM).Resta attivo il Centro operativo comunale in via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e prosegue il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano.